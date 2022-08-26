Ситуацию с природными пожарами в ДНР назвали крайне сложной

Спасатели зафиксировали увеличение природных пожаров на территории Донецкой Народной Республики из-за погодных условий. Ситуация крайне сложная в четырех районах, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС ДНР.

«Тушение пожаров осложняется жарой и сильным ветром. Это способствует переходу пожара из низового в верховой и создает угрозу жилым домам и строениям», — пояснили в спасательном ведомстве.

По данным МЧС, сложная обстановка сохраняется в Новоазовском, Шахтерском, Амвросиевском и Тельмановском районах. Пожарные держат ситуацию под контролем.

ВСУ регулярно обстреливают Донбасс, создавая дополнительную угрозу возникновения пожаров. В последние дни украинские солдаты стали чаще атаковать территорию Запорожской атомной станции.

Ситуация вокруг ЗАЭС вынудила главу МАГАТЭ организовать миссию для контроля безопасности ядерного объекта. Специалисты прибудут на станцию в ближайшие дни.