Спецоперация 26 июня 2023, 10:10 Ситуацию на флангах в Артемовске назвали сложной Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артемовске сложной, но контролируемой РИА «Новости»

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В Артемовске и по его флангам ситуация осталась сложной, но контролируемой российскими войсками. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал об этом в эфире «Россия 24», сообщил ТАСС.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины после утраты города регулярно пытались ударить по флангам. Однако российские силы удержали ситуацию под контролем.

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«Ситуация остается сложной, но абсолютно контролируемой как в самом городе, так и по флангам», — сказал Денис Пушилин.

Российские силы в мае после 224 дней боевых действий взяли Артемовск под контроль. Американские журналисты предупредили киевский режим о перспективе потерять город Часов Яр, куда отступили ВСУ.

Украинские войска отказались от планов вновь пойти в наступление на Артемовск, потому что поняли, что российские заняли более выгодные позиции. Об этом сказал разведчик из группировки войск «Юг».