20 июля 2023, 12:51
Ситуация в Запорожской области стабилизировалась
Врио главы Балицкий сообщил об отсутствии активных действий ВСУ в Запорожской области
Украинские боевики не предпринимают активных действий в Запорожской области, в целом ситуация стабилизировалась. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.
«На Времевском и Пологовско-Ореховском направлениях обстановка стабилизировалась, активных действий противник не предпринимает. Но это всего лишь затишье, наше командование это понимает. Попытка противника восстановиться после серьезных потерь в живой силе и технике», — написал он.
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Балицкий отметил, что обстрел националистами Васильевки из артиллерийских оружий стал очередным свидетельством злобы и агонии ВСУ.
«Снаряды перебили газовую трубу, повредили жилые дома и Дом культуры. Одна местная жительница 1954 года рождения получила ранения, ей оказали своевременную медицинскую помощь», — добавил временно исполняющий обязанности главы региона.
Ранее Балицкий предположил, что ВСУ концентрируют силы, чтобы провести атаку на Запорожскую атомную электростанцию, писал RT.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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