Спецоперация 20 июля 2023, 12:51 Ситуация в Запорожской области стабилизировалась Врио главы Балицкий сообщил об отсутствии активных действий ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские боевики не предпринимают активных действий в Запорожской области, в целом ситуация стабилизировалась. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«На Времевском и Пологовско-Ореховском направлениях обстановка стабилизировалась, активных действий противник не предпринимает. Но это всего лишь затишье, наше командование это понимает. Попытка противника восстановиться после серьезных потерь в живой силе и технике», — написал он.

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Балицкий отметил, что обстрел националистами Васильевки из артиллерийских оружий стал очередным свидетельством злобы и агонии ВСУ.

«Снаряды перебили газовую трубу, повредили жилые дома и Дом культуры. Одна местная жительница 1954 года рождения получила ранения, ей оказали своевременную медицинскую помощь», — добавил временно исполняющий обязанности главы региона.

Ранее Балицкий предположил, что ВСУ концентрируют силы, чтобы провести атаку на Запорожскую атомную электростанцию, писал RT.