Спецоперация 01 апреля 2024, 12:34 «Ситуация тяжелая». Почти всю инфраструктуру в Харькове разрушили Мэр Харькова Терехов: разрушена почти вся критическая инфраструктура Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура. Такое заявление сделал мэр города Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

«Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая», — отметил глава Харькова.

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Экстренные службы пытаются восстановить работу объектов. Разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура в результате ударов — это была одна из самых масштабных атак за последнее время.

Мэр ранее рассказывал, что в городе 22 марта произошли 15 взрывов. Змиевская тепловая электрическая станция в Харьковской области оказалась полностью разрушена после удара Вооруженных сил России. Министр энергетики Украины Герман Галущенко лично осмотрел ТЭС и пообещал выделить деньги на ее ремонт.

Еще один мощный взрыв прогремел в Харькове 31 марта. Терехов отметил, что прилет зафиксировали в Центральном районе. В городе звучала воздушная тревога.