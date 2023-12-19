Спецоперация 19 декабря 2023, 18:32 Ситуация сложная. Генерал ВСУ сделал неожиданное признание о положении на фронте Генерал ВСУ Сырский: на Харьковском направлении Россия имеет преимущество Global Look Press

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Украинская армия оказалась в непростом положении на Харьковском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация сложная. Штурмовые действия идут ежедневно в районе Синьковки, не прекращаются», — написал он.

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По его словам, украинским боевикам приходится сражаться в условиях превосходства российских сил, как в численности личного состава, так и вооружениях.

Сырский отметил, что ВСУ «держат оборону» на Артемовском, Краснолиманском и Купянском направлениях.

Пресс-служба Минобороны России ранее во вторник сообщила, что за сутки ВСУ лишились до 240 человек личного состава на Краснолиманском и Купянском направлениях, писал RT.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в результате провалившегося контрнаступления украинская армия потеряла более 159 тысяч человек ранеными и убитыми.