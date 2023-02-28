Спецоперация 28 февраля 2023, 22:06 Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем в официальной версии Киева — СМИ CNN: ситуация под Артемовском для украинских войск сложилась гораздо хуже официальной РИА «Новости»

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Ситуация под Артемовском в настоящий момент сложилась гораздо хуже, чем об этом говорится в официальных сообщения Киева. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

«Ситуация в Бахмуте (украинское название Артемовска) сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении», — приводит издание слова одного из неназванных собеседников.

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Это подтвердил еще один военнослужащий, заявивший в своем видеообращении, что ситуация под Артемовском «очень сложная». Его сослуживец назвал боевые действия в населенном пункте «адом».

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За Артемовск сейчас идут ожесточенные бои. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. На сегодня известно, что российские воска взяли под контроль все дороги и основные высоты в районе Артемовска.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил, что замеченные под Артемовском немецкие танки Leopard не будут серьезной угрозой для России. Если их пустят по дорогам, которые сейчас находятся под огневым контролем ВС России, то их просто сожгут, выразил мнение эксперт.