ВС России ликвидировали за последние сутки до 300 националистов в Краматорске. Такие потери не являются для украинских войск рекордными. Ответные действия они, скорее всего, предпринимать не будут. Что касается слухов о том, что СБУ намерена провести зачистки в Николаеве, то тут украинские силы только потеряют лояльность прорусски настроенных жителей. Об этом заявил в беседе с «360» ветеран боевых действий, эксперт по безопасности и по ОДКБ Роман Насонов.

Далее — прямая речь.

Действительно, есть подтвержденный факт потери украинскими вооруженными формированиями до 900 военнослужащих (накануне также сообщалось о ликвидации более 600 представителей украинских сил в Одесской области — прим. ред.). Судя по всему, речь идет о «двухсотых»*, вокруг этого есть еще и «трехсотые»**, и подразделения, которые обеспечивают эвакуацию, сопровождение, лечение, перевозку и так далее. То есть это некое большее количество. Но надо понимать, что в среднем это среднесуточные потери. Признано уже американскими специалистами — порядка 800-1000 человек ежесуточно у них погибают. Поэтому это не является большими потерями.

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Ничего экстраординарного они принимать не будут, ядерной бомбы у них нет, для того чтобы ее применить. Каких-то других, более тяжелых видов вооружения тоже нет.

Да, будут [советник президента Украины Алексей] Арестович и Люся*** рассказывать о каких-то суперпобедах, контрударах и каких-то других действиях. Но специалисты, в том числе американские, говорят об обратном, поэтому к этому надо быть готовым.

Какая ситуация на передовой

Ситуация на передовой вошла в активную фазу. Профессионализм с обеих сторон значительно вырос. Четыре пусковые установки HIMARS — подтверждено — уничтожены. Это более половины тех, что в реальности есть. Это пусковые установки, а есть еще машина заряжания, одна из которых уже тоже уничтожена. То есть полного комплекта из половины, которая у них осталась, тоже нет.

M142 HIMARS. Источник фото: Wikimedia

По своим тактико-техническим характеристикам они достаточно точны, тут это надо признать. Но комплект одномоментного снаряжения у них не очень высокий. Американские специалисты не доверяют этот вид вооружения украинским вооруженным формированиям и сами осуществляют боевое применение данного вида вооружения. При этом реально оно обороняет, окружает и обеспечивает безопасность американской ЧВК.

Да, те, кто наиболее подготовлен (иностранные наемники — прим. ред.), те, кто может его использовать [, применяют его]. По причине того, что оно достаточно дорогое и высокоэффективное.

У нас есть аналоги — наш «Ураган». Он намного мощнее и имеет не шесть, а несколько больше одновременных ракет, которые готовы к пуску. Виды снаряжения у нас отличаются от их в лучшую сторону. Но по тактике применения мы накрываем районы данным видом вооружения, они могут накрывать точечно — в этом отличие

СБУ планами по зачистке несогласных навредит себе

Архив. Источник фото: Wikimedia

Возникает ощущение, что завтра наступает судный день. Люди о том, что может наступить следующая неделя, следующий год, уже не думают. У них завтра уже нет, они сегодня пытаются реализовать все то, что они могут, при этом переходя некий Рубикон, в том числе по лояльности к своему родному населению. Это говорит о том, что напряжение у лиц, принимающих решение, максимальное, а способов сдержать обстановку у них уже нет. То есть они полностью встали в зону малоуправляемости.

Они абсолютно точно снижают ту относительно небольшую зону лояльности объективно прорусски настроенного населения, которое находится здесь. Ничего хорошего их в перспективе на этой территории не ожидает. Судя по всему, прогнозы эти они уже имеют

Цели здесь небольшие, тактические. Во-первых, спрятать все население и дать возможность на этой территории сделать некий укрепрайон. Второе — иметь возможность спрятать то или иное вооружение, которое, они четко понимают, пригодится неким бандформированиям на этой территории после того, как российские вооруженные силы заступят на эту территорию. Задач много — оттащить данное население к себе, наворовать. Все задачи неблагородные, некачественные и недобросовестные.

* «Двухсотые» — среди военных так называют убитых.

**«Трехсотые» — среди военных так называют раненых.

*** Люся — имя персонажа, которого сыграл советник президента Украины Алексей Арестович в фильме «Не бойся, я рядом». С начала спецоперации видеофрагмент, где Люся поет песню про девочку-конфетку, получил популярность в Сети.