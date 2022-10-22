Ситуация на херсонском направлении не изменилась — Стремоусов | 360°

Спецоперация

22 октября 2022, 01:14

Ситуация на херсонском направлении не изменилась — Стремоусов

Замглавы региона Стремоусов: ситуация на херсонском направлении без изменений

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Херсонская оборона продолжает держать оборону.  Об этом в своем Telegram-канале заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что ситуация на херсонском направлении пока остается без перемен.

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«На херсонском направлении все без изменений. Оборону держим», — написал Стремоусов.

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Также он рассказал РИА «Новости», что союзные войска отразили «очередные атаки украинских войск». По его словам, продвижений врага в сторону Херсона нет.

Ранее сообщалось, что в городе были слышны взрывы. Удары со стороны ВСУ прогремели в районе Антоновского моста. По предварительной информации, украинские боевики выпустили около шести ракет.

Накануне Стремоусов сообщил, что после отражения атаки на Херсон планируется контранаступление. Российские войска хотят освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск.

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