Ситуация на херсонском направлении не изменилась — Стремоусов | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 01:14 Ситуация на херсонском направлении не изменилась — Стремоусов Замглавы региона Стремоусов: ситуация на херсонском направлении без изменений РИА "Новости"

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Херсонская оборона продолжает держать оборону. Об этом в своем Telegram-канале заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что ситуация на херсонском направлении пока остается без перемен.

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«На херсонском направлении все без изменений. Оборону держим», — написал Стремоусов.

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Также он рассказал РИА «Новости», что союзные войска отразили «очередные атаки украинских войск». По его словам, продвижений врага в сторону Херсона нет.

Ранее сообщалось, что в городе были слышны взрывы. Удары со стороны ВСУ прогремели в районе Антоновского моста. По предварительной информации, украинские боевики выпустили около шести ракет.

Накануне Стремоусов сообщил, что после отражения атаки на Херсон планируется контранаступление. Российские войска хотят освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск.