19 июля 2023, 11:38
Ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на Артемовском направлении
Ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась, хотя возле Клещеевки продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
«На Артемовском направлении ситуация без особых изменений, но можно говорить об определенной стабилизации», — сказал Пушилин.
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По его словам, на северо-западе от Клещеевки по-прежнему наблюдается достаточно жесткое противостояние.
Врио главы ДНР отметил, что наиболее активным стало Краснолиманское направление. За последние дни российские военнослужащие уничтожили там большое количество живой силы противника и захватили ряд позиций, сообщил Пушилин.
Российские силы незначительно продвинулись в позициях на Авдеевском направлении, добавил врио главы ДНР. Кроме того, противник регулярно пытается прорваться в районе Угледара, но ВС России купируют эти попытки, заключил Пушилин.
Ранее российские военнослужащие поразили две гаубицы и пункт управления украинских боевиков на Артемовском направлении. Силы РФ нанесли удары по противнику боевыми барражирующими боеприпасами «Ланцет».
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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