Система ПВО дважды сработала в Новой Каховке | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 07:53 Поделиться Telegram

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Viber Система ПВО дважды сработала в Новой Каховке ВГА Новой Каховки: украинские войска возобновили обстрел города РИА «Новости»

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Российская система противовоздушной обороны сработала утром 7 сентября в Новой Каховке Херсонской области. Город в течение 20 минут атаковали дважды, сообщила военно-гражданская администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.

«В период с 06:20 до 06:40 два раза отработало ПВО ВС России. В городе воздушная тревога», — предупредили власти города.

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За день до этого Вооруженные силы Украины выпустили по Новой Каховке и Каховской ГЭС свыше 70 ракет, сообщил Telegram-канал «Новости Херсонщины».

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Херсонская область перешла под контроль российских войск весной 2022 года. Местные власти объявили о планах присоединиться к России и закрыли границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей.

План интеграции в регионе приняли еще в мае этого ггода, тогда же там начали принимать рубли. Полный переход на российскую валюту планировали завершить в течение четырех месяцев. Кроме того, в Херсонской области заработали новые операторы связи и начали оформлять российские паспорта.

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