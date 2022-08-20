Системы ПВО сработали в Крыму

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали у села Оленевка в Крыму. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в украинских соцсетях начали распространять старые ролики и утверждать, что туристы стали уезжать из Крыма. Советник главы полуострова опроверг эти заявления, сняв видео на проходящем в Оленевке фестивале.

«Это видео я снял в Оленевке на фестивале „Экстрим-Крым“ две минуты назад», — уточнил Крючков.

Украинские войска пытаются атаковать не только Крым. Вечером в субботу, 20 августа, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об атаке на Херсон. Ракетный обстрел предотвратила система ПВО.

Херсонская область и приазовская часть Запорожской области находятся под контролем российский войск. Военные освободили эти территории от украинских националистов в ходе спецоперации. Местные власти заявили о намерении провести референдумы о присоединении к России.