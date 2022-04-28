Системы ПВО сбили украинский Су-24 в небе над ЛНР

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский самолет Су-24 в Луганской Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также системы ПВО успешно отразили атаку украинских националистов из ракетного комплекса «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковского области.

«Целью ракеты в Изюме была местная городская больница, в которой разместился медицинский отряд РФ, оказывающий помощь местному населению», — заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщал, что целью ракет «Точка-У» в Херсоне были жилые кварталы, где находятся школы и детские сады. Системы ПВО успешно отработали по ракетам, их обломки рухнули в парке имени Шевченко.