Системы ПВО сбили четыре ракеты HIMARS над Херсоном | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 09:43 Системы ПВО сбили четыре ракеты HIMARS над Херсоном Замглавы региона Стремоусов сообщил об атаке ВСУ на Херсон Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные атаковали Херсон из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, силы противовоздушной обороны сбили все четыре ракеты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Все ракеты сбиты благодаря действиям подразделений ПВО», — говорится в сообщении.

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале сообщил, что националисты атаковали в 04:37 ночи.

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Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо сообщал, что уже свыше 70 тысяч человек переехали с правого берега Днепра на левый из-за угрозы затопления местности в случае атаки боевиков на Каховскую ГЭС.

Стремоусов уточнял, что администрацию региона также перенесли на левый берег Днепра. Социальные и экстренные службы на правом берегу продолжают выполнять свои функции в специальном режиме.

Советник президента Украины Алексей Арестович признавал, что ВСУ испытывают трудности на Херсонском направлении из-за наращивания численности российских войск.