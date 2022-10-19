Системы ПВО России сбили за сутки 12 украинских беспилотников | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 14:32 Системы ПВО России сбили за сутки 12 украинских беспилотников Минобороны России: за сутки системы ПВО сбили 12 беспилотников, 11 HIMARS и «Ольха» РИА «Новости»

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Российские военные за сутки перехватили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», 12 беспилотников, восемь противорадиолокационных ракет HARM и сбили самолет Су-25. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об этом на ежедневном брифинге.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — заявил он.

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Американские высокоскоростные ракеты HARM перехватили вблизи Каховки Херсонской области. Беспилотники сбили в воздухе над Попасной Луганской Народной Республики, Новоселовкой, Старомайорского и Луганского Донецкой Народной Республики, а также Чайкино, Суханово и Кучерского на территории Херсонской области.

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Кроме того, российские системы ПВО засекли 11 ракет HIMARS и «Ольха».

В общей сложности с начала спецоперации военные сбили 161 украинский вертолет, 324 самолета, 2278 дронов, уничтожили 383 зенитных ракетных комплекса, 5891 танк и другие виды техники. Больше всего Вооруженные силы Украины понесли потери в специальной военной автомобильной технике — 6652 единицы.