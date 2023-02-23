Спецоперация 23 февраля 2023, 16:19 Системы ПВО России сбили Су-25 в Херсонской области Минобороны России: ПВО РФ сбили Су-25 в Херсонской области

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За прошедшие сутки союзные силы лишили противника ряда боевой техники в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — рассказал он.

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По словам Конашенкова, по авиации противника ударили из средств ПВО. Также в других зонах спецоперации только за истекшие сутки противника лишили девяти беспилотников. Вражеские БПЛА удалось около нескольких населенных пунктов, расположенных в Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР.

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Также представитель российского Минобороны рассказал, что в Херсонской области прошла контрбатарейная борьба союзных сил и ВСУ. По итогам этого боестолкновения противник лишился трех гаубиц: двух моделей «Мста-Б» и одной Д-30.