Спецоперация 11 июля 2023, 14:31 Системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряд РСЗО HIMARS Минобороны: ВС России перехватили 3 ракеты Storm Shadow и 10 украинских дронов в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 и перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что штурмовики поразили в районах сел Садовое и Тягинка Херсонской области.

«Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — добавил Конашенков.

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По его словам, за сутки системы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников. Дроны вывели из строя в населенных пунктах республик Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В министерстве рассказали, что силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерией и ракетными войсками удалось поразить пункты управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ — удары по ним нанесли в районах Торецка и Орехова.

Украинские военные перебросили подразделения на Ореховское направление, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ задействовали танки Leopard и БМП Bradley.

На Донецком направлении военные отразили девять украинских атак, сообщил RT. В ходе выполнения боевых задач ВС России уничтожили до 250 бойцов ВСУ.