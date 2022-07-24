Системы ПВО отразили атаку ВСУ в Мелитополе

Российские системы ПВО отразили атаку со стороны украинских войск в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Укронацистам не дает покоя мирный сон мелитопольцев, они направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники. Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий сообщил об атаке на насосные станции. По его словам, ВСУ выпустили ударные беспилотники, которые трижды ударили по станциям в Розовском районе. Снаряды повредили машинное отделение и гаражи.

Вечером 23 июля украинские военные обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка. Они выпустили три зажигательных снаряда из БМ-21 «Град». Атаку военнослужащие вели из населенного пункта Первомайское.

Мелитополь находится под контролем российских войск. Город освободили от украинских националистов в ходе спецоперации. Власти Севастополя пообещали организовать все процедуры, необходимые для вступления Мелитополя в состав России.