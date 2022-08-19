Система защиты Запорожской АЭС усилили

Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за возможной попытки Вооруженных сил Украины нанести удар. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, сообщило «РИА Новости».

«Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Запорожская АЭС во время обстрела Энергодара в ночь на 19 августа не пострадала. По данным властей региона, уровень радиации остается в норме.

Украинские военные вечером 18 августа начали обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии.

Откровенная ложь со стороны США по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, которые чреваты техногенной катастрофой. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.