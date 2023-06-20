Спецоперация 20 июня 2023, 07:25 Система «Солнцепек» разнесла термобарическими снарядами опорный пункт националистов Расчет ТОС «Солнцепек» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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На Краснолиманском направлении отбили две атаки Вооруженных сил Украины и уничтожили термобарическими снарядам опорный пункт. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об этом ТАСС.

Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты разбили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении. Для этого использовали термобарические снаряды.

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Александр Савчук сообщил о двух нападениях у Серебрянского лесничества и населенного пункта Торское. Украинские подразделения с применением боевых машин пехоты 42-й и 63-й и механизированных бригад попытались атаковать позиции российских войск. Артиллерия группировки «Центр», вертолеты Ка-52 и Ми-35 дали отпор. Противник понес потери в технике и военнослужащих.

Западную бронетехнику уничтожили на Авдеевском направлении. Разведчики показали несколько разбитых бронетрнанспортеров.