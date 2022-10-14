Система ПВО в Мариуполе сбила две ракеты ВСУ | 360°

Важное 14 октября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Система ПВО в Мариуполе сбила две ракеты ВСУ ТАСС: российские ПВО сбили две украинские ракеты в Мариуполе РИА Новости

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Российская система противовоздушной обороны в Мариуполе сбила две украинские ракеты. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

«Сбили две ракеты. У нас в Приморском районе сработала система ПВО», — сообщил источник.

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Разрушений и пострадавших от падения ракет нет.

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Ранее стало известно, что основные группировки сил ВСУ в городе Артемовск Луганской Народной Республике начали покидать места дислокации.

Офицер Народной милиции Андрей Марочко уточнил, что большое количество гражданских объектов заминировано украинскими боевиками.

Также Марочко предположил, что дезертирство боевиков с позиций в Артемовске связано с подавленным морально-психологическим состоянием националистов и большими потерями в личном составе, писал RT.

Замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов призывал мирных жителей покинуть свои дома из-за угрозы массированных обстрелов со стороны ВСУ.

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