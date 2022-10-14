Система ПВО в Мариуполе сбила две ракеты ВСУ | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Важное

14 октября 2022, 12:03

Система ПВО в Мариуполе сбила две ракеты ВСУ

ТАСС: российские ПВО сбили две украинские ракеты в Мариуполе

Читать 360tv в

Российская система противовоздушной обороны в Мариуполе сбила две украинские ракеты. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

«Сбили две ракеты. У нас в Приморском районе сработала система ПВО», — сообщил источник.

Реклама

Разрушений и пострадавших от падения ракет нет.

Реклама

Ранее стало известно, что основные группировки сил ВСУ в городе Артемовск Луганской Народной Республике начали покидать места дислокации.

Офицер Народной милиции Андрей Марочко уточнил, что большое количество гражданских объектов заминировано  украинскими боевиками.

Также Марочко предположил, что дезертирство боевиков с позиций в Артемовске связано с подавленным морально-психологическим состоянием националистов и большими потерями в личном составе, писал RT.

Замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов призывал мирных жителей покинуть свои дома из-за угрозы массированных обстрелов со стороны ВСУ.

Специальная военная операция РФ на Украине

1

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама