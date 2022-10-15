Система ПВО сработала в Новой Каховке | 360°

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Система ПВО сработала в Новой Каховке

Администрация Новой Каховки: система ПВО сработала в городе, прозвучало два взрыва

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Сирена воздушной тревоги прозвучала в Новой Каховке в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города в Telegram-канале.

По данным военно-гражданской администрации, было слышно два воздушных взрыва.

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«06:42. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая… Работает ПВО: два воздушных взрыва», — сказано в сообщении ВГА города.

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Накануне украинские боевики снова устроили обстрел Новой Каховки. Военно-гражданская администрация (ВГА) сообщала тогда, что после начала работы российской системы ПВО раздалось более 10 воздушных взрывов.

Ранее сотрудники пресс-службы Министерства обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских ракет РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки.

Также в пресс-службе Минобороны рассказали о перехвате 13 беспилотников ВСУ.

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