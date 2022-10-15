Система ПВО сработала в Новой Каховке | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Система ПВО сработала в Новой Каховке Администрация Новой Каховки: система ПВО сработала в городе, прозвучало два взрыва РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирена воздушной тревоги прозвучала в Новой Каховке в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) города в Telegram-канале.

По данным военно-гражданской администрации, было слышно два воздушных взрыва.

Реклама

«06:42. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая… Работает ПВО: два воздушных взрыва», — сказано в сообщении ВГА города.

Реклама

Накануне украинские боевики снова устроили обстрел Новой Каховки. Военно-гражданская администрация (ВГА) сообщала тогда, что после начала работы российской системы ПВО раздалось более 10 воздушных взрывов.

Ранее сотрудники пресс-службы Министерства обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских ракет РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки.

Также в пресс-службе Минобороны рассказали о перехвате 13 беспилотников ВСУ.

0 0 0 0 0 0