В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мелитополь — громко. Подробности позже. Предположительно — сработала ПВО», — написал Рогов.

Пока подробностей не поступало. Ранее ВСУ уже обстреливали Мелитополь, тогда военкору удалось снять на видео работу российских ПВО.

Накануне ВСУ выпустили по Горловке в ДНР три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Также по населенному пункту выпустили 12 снарядов калибром 122 мм, пять снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм.