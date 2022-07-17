Система ПВО сработала над Луганском

Ранним утром в Луганске вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО), зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват целей, сообщило РИА «Новости».

Пуск ПВО произошел около 04:10, разрушений на земле и признаков падения обломков нет. Столица Луганской Народной Республики регулярно подвергается ударам со стороны украинских военных. Накануне в результате обстрелов почти 1500 жителей республики остались без электричества.

Российские спасатели доставили в Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Они привезли продукты питания, предметы первой необходимости, а также электрооборудование. Это 168-й гумконвой с 2014 года.