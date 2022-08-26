Система ПВО сработала над Херсоном второй раз за день

Над Херсоном во второй раз за день сработала система ПВО. Об этом сообщило РИА «Новости».

С момента предыдущей атаки Вооруженных сил Украины прошел час. Тогда над городом прозвучало около 10 залпов. Сейчас же очевидцы события сообщают о взрывах не менее 20 ракет.

По информации корреспондента РИА «Новости», сообщений о разрушениях пока не поступало.

Ранее власти Херсонской области сообщили о сбоях электроснабжения. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова, света нет в Херсоне и в некоторых населенных пунктах. Вооруженные силы Украины обстреляли другие важные объекты инфраструктуры и соцсферы. Американские HIMARS выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном, он получил несколько некритичных повреждений.

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что в нынешнем варианте Украина доживает свои последние дни. С наступлением холодов жителей ждет отсутствие электроэнергии и воды. Но на Западе никак не отреагируют на такие прогнозы, поскольку им выгодны жертвы и разрушения.