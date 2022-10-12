Система ПВО сработала над Белгородом | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Система ПВО сработала над Белгородом РИА «Новости»: власти Белгородской области подтвердили срабатывание системы ПВО

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Система противовоздушной обороны сработала в небе над Белгородом днем в пятницу. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном оперативном штабе.

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Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. Очевидцы услышали громкие звуки, по своему роду напоминающие взрывы, а в небе остались белые дымные следы. Экстренные службы приступили к проверке городской инфраструктуры на наличие возможных повреждений.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории, нередко снаряды достигают и Белгородской области. Накануне снаряды националистов повредили электроподстанцию в деревне Шебекино, оставив без электричества свыше две тысячи абонентов.

Также в ходе обстрела в понедельник в Шебекино от осколков снарядов погибла 74-летняя местная жительница. Ранее власти региона эвакуировали жителей деревни Щетиновка, которая находится в уязвимой зоне атак националистов.

Всего за прошлую неделю ВСУ в ходе более чем 100 обстрелов атаковали 32 населенных пункта в Белгородской, Курской и Брянской областях. ВСУ применяли беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня, писал RT.

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