Система ПВО сбила выпущенные по Мелитополю ракеты

Система ПВО уничтожила несколько ракет, выпущенных по Мелитополю с украинской стороны. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

«Буквально сейчас, несколько минут назад, — несколько обстрелов. Несколько ракет попытались ударить по Мелитополю, но, слава богу, ПВО отработала в штатном режиме и все сбито», — сказал он.

Рогов уточнил, что ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области.

«Совершена попытка обстрела Мелитополя по объектам, которые не представляют опасности для противника и не являются военными объектами», — написал он в Telegram-канале.

Ранее бойцы батальона «Сомали» из ДНР помогли сдавшимся солдатам ВСУ. Когда сдавшихся в плен начали выводить из окопа, украинская сторона, узнав об эвакуации, открыла огонь по своим же.