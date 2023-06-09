Спецоперация 09 июня 2023, 21:34 Система ПВО сбила две ракеты HIMARS над Луганском Группировка войск «Юг» сбила две ракеты HIMARS над Луганском РИА «Новости»

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Силы противовоздушной группировки войск «Юг» ликвидировали два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в небе над Луганском. Их выпустили бойцы ВСУ, сообщил офицер Второго армейского корпуса ЛНР Иван Филипоненко. телеграм-канале «Сыны Отечества».

«9 июня примерно в 18:45 по московскому временив небе над Луганском прозвучал взрыв, также в небе природной среды могли видеть большое облако дыма.

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В результате работы сил противовоздушной обороны над городом сбили, предварительно, две ракеты HIMARS. Их обломки разлетелись в районе поселка Косиора и в районе квартала Южный», — сказал он.

Филипоненко добавил, что сейчас российские военные устанавливают, из какого района были запущены ракеты HIMARS.

Украинские войска устроили ракетный обстрел по Луганску 8 июня. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва погибли трое мужчин и одна женщина. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Вооруженные силы Украины пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что ракету сбили системы ПВО сбили ракету, писал RT.