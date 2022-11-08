Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 10:41 Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе Губернатор Развожаев сообщил об уничтоженном беспилотнике в Севастополе РИА "Новости"

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Система противовоздушной обороны в Севастополе утром во вторник сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Система ПВО сработала утром в Севастополе. По предварительным данным, над акваторией сбили беспилотный летательный аппарат. Моряки, как всегда, защищают наш город-герой», — написал он.

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В конце октября украинские военные попытались ударить беспилотниками по российским военным кораблям Черноморского флота в бухте Севастополя. Националисты атаковали девятью беспилотниками с воздуха и семью морскими беспилотными аппаратами, сообщал RT.

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Развожаев говорил, что эта атака со стороны ВСУ стала самой массированной после начала специальной операции РФ на Украине.

Министерство обороны России выяснило, что в организации атаки на военные корабли участвовали сотрудники британских спецслужб, дислоцированные в Очакове Николаевской области.

Президент России Владимир Путин сообщал, что решение об ударах по украинской энергетической инфраструктуре было принято после атаки ВСУ на Севастополь.