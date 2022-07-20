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    20 июля 2022, 09:02

    Система ПВО перехватила 10 ракет на подлете к Херсону

    Власти Херсона заявили о 10 выпущенных по городу ракетах со стороны ВСУ

    Екатерина Виславская

    Российская система ПВО перехватила 10 ракет, которые Вооруженные силы Украины 20 июля выпустили по Херсону. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации города.

    Атаку устроили утром, система ПВО сработала в 04:30.

    «Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — рассказал чиновник.

    Украинские военные во вторник атаковали Антоновский мост через Днепр под Херсоном, после чего в регионе усилили систему ПВО, сообщил RT. Националисты обстреливали город ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, Росгвардия предотвратила теракт у здания местного паспортного стола. Мужчина собирался устроить с помощью «коктейля Молотова» поджог.

    Херсонская область находится на юге Украины и граничит с Крымом. Ее освободили весной.