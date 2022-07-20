Система ПВО перехватила 10 ракет на подлете к Херсону

Российская система ПВО перехватила 10 ракет, которые Вооруженные силы Украины 20 июля выпустили по Херсону. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации города.

Атаку устроили утром, система ПВО сработала в 04:30.

«Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — рассказал чиновник.

Украинские военные во вторник атаковали Антоновский мост через Днепр под Херсоном, после чего в регионе усилили систему ПВО, сообщил RT. Националисты обстреливали город ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, Росгвардия предотвратила теракт у здания местного паспортного стола. Мужчина собирался устроить с помощью «коктейля Молотова» поджог.

Херсонская область находится на юге Украины и граничит с Крымом. Ее освободили весной.