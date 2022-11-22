Спецоперация 22 ноября 2022, 23:56 Сирены воздушной тревоги включили в двух областях Украины Власти Николаевской и Днепропетровской областей объявили воздушную тревогу Unsplash

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Власти двух областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены услышали жители Николаевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в украинском Telegram-канале оповещений населения.

Людей в Днепропетровской области предупредили о возможных ракетных обстрелах в 22:15 во вторник, 22 ноября. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.

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«Воздушная тревога Николаевская область 22:20. Следите за дальнейшими уведомлениями», — написали в последнем сообщении авторы канала.

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Также сирены включили в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской и Запорожской областей.

Сейчас по всей Украине продолжаются отключения света из-за разрушений энергетических объектов. Гендиректор субхолдинга ДТЭК Сергей Коваленко заявлял, что 17 ноября в Киеве зафиксировали абсолютный антирекорд за все время экстренных отключений электроэнергии.

Тем временем жители Одессы начали устраивать протесты из-за отключений света. Как сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук, участников акций задерживают сотрудники Службы безопасности Украины.