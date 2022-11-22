22 ноября 2022, 23:56
Сирены воздушной тревоги включили в двух областях Украины
Власти Николаевской и Днепропетровской областей объявили воздушную тревогу
Власти двух областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены услышали жители Николаевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в украинском Telegram-канале оповещений населения.
Людей в Днепропетровской области предупредили о возможных ракетных обстрелах в 22:15 во вторник, 22 ноября. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.
Реклама
«Воздушная тревога Николаевская область 22:20. Следите за дальнейшими уведомлениями», — написали в последнем сообщении авторы канала.
Реклама
Также сирены включили в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской и Запорожской областей.
Сейчас по всей Украине продолжаются отключения света из-за разрушений энергетических объектов. Гендиректор субхолдинга ДТЭК Сергей Коваленко заявлял, что 17 ноября в Киеве зафиксировали абсолютный антирекорд за все время экстренных отключений электроэнергии.
Тем временем жители Одессы начали устраивать протесты из-за отключений света. Как сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук, участников акций задерживают сотрудники Службы безопасности Украины.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама