Спецоперация 09 сентября 2023, 08:27 Симоньян призвала объявить Западу ультиматум из-за снарядов с обедненным ураном Симоньян: РФ должна объявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ не остановятся на применении поставленных Западом снарядов с обедненным ураном — «то ли еще будет». России стоит остановить это, объявив Западу ультиматум. С таким мнением выступила редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ.

По ее словам, западные страны пытаются «истощить Россию», поставляя Украине то танки, то ракеты дальнего действия. Не исключено, что «потом и войска пойдут». Запад остановится, только когда создастся угроза ему самому.

Реклама

«Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум», — подчеркнула Симоньян.

Несмотря на военную помощь Украине, контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Боевой дух украинской армии падает, даже жители страны постепенно перестают верить в ее вооруженные силы. Никто не хочет идти на фронт — президент страны Владимир Зеленский уже публично жалуется на уклонистов.