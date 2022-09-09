Союзные силы сообщили о жестоких боях в пригородах Балаклеи в Харьковской области | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Союзные силы сообщили о жестоких боях в пригородах Балаклеи в Харьковской области Глава Харьковской ВГА Ганчев: союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи РИА «Новости»

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Российские военные выбивают солдат ВСУ из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сложная гуманитарная обстановка, <…> там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах», — рассказал он.

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Сложной также остается обстановка под Шевченковом.

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«Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону. Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор», — сообщил глава ВГА.

Ранее глава администрации Купянского района Максим Губин сообщил, что жителей подконтрольных союзным силам территорий Харьковской области эвакуируют в ЛНР и Россию. Он добавил, что решение приняли из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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