Спецоперация 16 июля 2023, 04:24 Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Севастополем Развожаев: силы ПВО сбили в районе Севастопольской бухты и Балаклавы несколько дронов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие взрывы в городе ночью 16 июля. По его словам, силы противовоздушной обороны и флот отражают атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы», — написал он.

Реклама

Развожаев добавил, что все службы города находятся в готовности и призвал горожан сохранять спокойствие.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее, около 03:00, местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что это работали системы ПВО.