16 июля 2023, 04:24
Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Севастополем
Развожаев: силы ПВО сбили в районе Севастопольской бухты и Балаклавы несколько дронов ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие взрывы в городе ночью 16 июля. По его словам, силы противовоздушной обороны и флот отражают атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы», — написал он.
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Развожаев добавил, что все службы города находятся в готовности и призвал горожан сохранять спокойствие.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ранее, около 03:00, местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что это работали системы ПВО.
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