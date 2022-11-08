Силы ПВО сбили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в Херсонской области | 360°

08 ноября 2022, 12:00
Силы ПВО сбили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в Херсонской области
ТАСС: ВСУ нанесли удар по поселку Камышаны Херсонской области из РСЗО HIMARS
Украинские военные обстреляли поселок Камышаны в Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС сообщили в региональных экстренных службах.
Всего боевики выпустили четыре ракеты, все их сбили системы противовоздушной обороны.
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«Подразделения ПВО уничтожили четыре ракеты HIMARS, запущенные в 10:37 по поселку Камышаны», — говорится в сообщении.
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Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о полном восстановлении связи и электричества в столице региона. Ранее ВСУ устроили террористическую атаку на линии электропередачи в городе, писал RT.
Кроме того, Стремоусов отмечал подготовку украинских боевиков к нападению на Херсон. Сейчас противник стягивает в регион большое количество техники.
Президент Сербии Александр Вучич предполагал, что решающим в конфликте на Украине станет боестолкновение за Херсон. По его мнению, из-за этих событий предстоящий зимний сезон в Европе станет очень тяжелым, а следующий будет еще труднее.
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