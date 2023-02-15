Спецоперация 15 февраля 2023, 14:59 Силы ПВО России уничтожили за сутки 11 дронов ВСУ и 8 снарядов HIMARS Минобороны: ПВО России уничтожила за сутки 11 дронов ВСУ и 8 снарядов РСЗО HIMARS Пресс-служба Минобороны

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Российские средства ПВО в ходе спецоперации уничтожили за минувшие сутки 11 украинских беспилотников и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники уничтожили в районах Софиевки, Поповки, Голикова, Новокраснянки, Кременной, Житловки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике.

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В общей сложности с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили уже 385 самолетов ВСУ, 208 вертолетов, 3132 дрона, свыше 400 зенитных ракетных комплекса и множество другой военной техники.

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По данным РИА «Новости», различные подразделения ВС РФ используют в зоне СВО несколько видов противодроновых ружий. Источник агентства уточнил, что речь идет, в частности, об устройствах «Пищаль-ПРО» и REX. Обе разработки уже показали эффективность в борьбе с беспилотниками противника.

Борьба с дронами ВСУ имеет большое значение, так как лишает украинских военных возможности корректировать огонь и проводить разведку.