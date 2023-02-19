Спецоперация 19 февраля 2023, 15:49 Силы ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР и ЛНР Минобороны: шесть беспилотников ВСУ сбили российские ПВО в зоне спецоперации Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Реклама

В министерстве уточнили, что ПВО успешно отработали в районах населенных пунктов Берестовое в Донецкой Народной Республике, а также в небе над населенными пунктами Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка в Луганской Народной Республике и в Херсоне.

Реклама

По данным военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации противник лишился 3132 беспилотников, 385 самолетов и 208 вертолетов.

Накануне силы ПВО в Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС.

В четверг, 16 февраля, ВС России уничтожили предприятия, снабжавшие ВСУ топливом и боеприпасами. Ракетный удар нанесли высокоточным оружием большой дальности.