Спецоперация 13 января 2024, 14:55 Силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Херсонскую область Сальдо: военные отразили атаку ВСУ на поселок Чаплынка в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили украинские ракеты в небе над Херсонской областью и предотвратили атаку ВСУ на поселок Чаплынка. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, боевики запустили снаряды из реактивных систем залпового огня в сторону населенного пункта.

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«Все ракеты сбила ПВО, злодейские намерения противника пресечены», — отметил Сальдо.

Губернатор напомнил, что российские военные 29 декабря поразили в Киеве конструкторское бюро и цех, который производил реактивные системы залпового огня для украинских войск. Он отметил, что ВСУ не смогут получить новые ракеты.

«Этот ядовитый зуб у киевской змеи вырван», — добавил Сальдо.

Ранее ВС России ликвидировали склад боеприпасов ВСУ около Волчанска в Харьковской области. Украинские войска лишились до 35 военнослужащих, а также потеряли танк, гаубицу Krab польского производства и американскую артиллерийскую систему М777.