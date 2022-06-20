Силы НМ ЛНР освободили поселок Тошковка от ВСУ

Поселок Тошковка к югу от Северодонецка был освобожден от ВСУ. Одновременно с этим в Метелкино бойцы НМ ЛНР завершили зачистку от украинских националистов. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Тошковка свободна», — сказал он.

Он подтвердил заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что завершилась зачистка поселка Метелкино. О его освобождении силами ЛНР при поддержке российских военных 19 июня объявило Минобороны РФ. Члены группировки «Айдар» (нацбатальон запрещен в России) вместе с командованием сдались в плен.

Тем временем ВСУ оставили свои позиции под Лисичанском. Они бежали из-за нехватки боеприпасов и морально-психологического состояния, бросив тяжелое вооружение.