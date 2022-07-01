Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских националистов

Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 38 украинских националистов. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram.

Также удалось уничтожить военную технику ВСУ: восемь бронетранспортеров и пять единиц автомобильной техники.

Представители Народной милиции напомнили, что украинские националисты продолжают подвергать обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, «не представляющих опасности для противника и не являющимися военными объектами».

За прошедшие сутки ВСУ выпустили шесть снарядов из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра по Попасной, а сегодня — две ракеты из РСЗО американского производства M142 HIMARS по населенному пункту Ровеньки.

«Народная милиция ЛНР призывает украинских солдат сложить оружие, с этой целью артиллерийскими подразделениями оборонного ведомства продолжаются мероприятия по залистовыванию позиций ВСУ агитационными листовками», — сообщила НМ ЛНР.