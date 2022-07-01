Силы ЛНР за сутки лишили ВСУ 38 единиц личного состава и 8 бронетранспортеров

Подразделения ВСУ в ЛНР за сутки лишились 38 военных и восьми единиц бронетехники. Об этом сообщил официальный представитель республиканской Народной милиции (НМ) Иван Филипоненко. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«За прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 38 человек личного состава, восемь бронетранспортеров и пять единиц автомобильной техники», — сказал он.

Филипоненко сообщил, что НМ ЛНР призывает украинских солдат сложить оружие. По его словам, для этого артиллерийские части ведомства ведут «залистовывание» позиций ВСУ агитматериалами.

Кроме того, Филипоненко заявил о доставке гумпомощи населению освобожденных территорий республики. Он добавил, что силы НМ ЛНР занимаются этим совместно с общественными организациями.

Также Филипоненко сказал, что ВСУ продолжают обстрел территорий республики. Ранее об этом сообщали и сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня. Их слова процитировали «Известия».