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    22 июня 2022, 17:56

    Силы ЛНР уничтожили группу иностранных наемников

    Подполковник НМ ЛНР Марочко: иностранных наемников уничтожили в районе Золотого и Горского

    Оксана Кириллова

    Группу иностранных наемников ликвидировали при окружении сил ВСУ в районе городов Золотое и Горское Луганской Народной Республики. Об этом рассказал в эфире «России 24» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Силы ЛНР уничтожили группу иностранных наемников

    «На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — заявил Марочко.

    Ранее в этот день он сообщил в своем Telegram-канале, что украинская группировка в районе двух упомянутых населенных пунктов попала в полное окружение. Подполковник Народной милиции республики спрогнозировал, что в ближайшее время в окружение удастся взять и группировку в районе Северодонецка и Лисичанска.

    ВС России уже взяли под контроль стратегически важный участок дороги на Лисичанск в районе Горского. Украинские националисты сбежали, бросив иностранное оружие.