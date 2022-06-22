Силы ЛНР уничтожили группу иностранных наемников

Группу иностранных наемников ликвидировали при окружении сил ВСУ в районе городов Золотое и Горское Луганской Народной Республики. Об этом рассказал в эфире «России 24» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — заявил Марочко.

Ранее в этот день он сообщил в своем Telegram-канале, что украинская группировка в районе двух упомянутых населенных пунктов попала в полное окружение. Подполковник Народной милиции республики спрогнозировал, что в ближайшее время в окружение удастся взять и группировку в районе Северодонецка и Лисичанска.

ВС России уже взяли под контроль стратегически важный участок дороги на Лисичанск в районе Горского. Украинские националисты сбежали, бросив иностранное оружие.