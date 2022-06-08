Силы ЛНР уничтожили 34 украинских военнослужащих за сутки

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за прошедшие 24 часа в ходе боев с ее подразделениями украинские военные потеряли 34 человека. Также уничтожено семь бронетранспортеров, еще один украинский силовик сложил оружие.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава, семь бронетранспортеров, пять единиц автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большая часть ЛНР и ДНР освобождена. В том числе речь идет о городах Красный Лиман, Святогорск. Жилые кварталы Северодонецка также находятся под контролем сил ЛНР и российских военных.

Шойгу добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Кроме того, 14 газовых, два нефтяных месторождения, 33 угольные шахты функционируют без перебоев после перехода под контроль Луганской и Донецкой народных республик.