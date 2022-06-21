Силы ЛНР начали продвижение к Лисичанску

Бойцы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска. В ближайшие часы расстановка сил должна измениться, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 20 июня военные ударили по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Украинские формирования стянули туда большое количество живой силы и техники. Как отметил посол, бойцы ВСУ сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии.

«Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, ликвидация группировки в Лисичанске и уничтожение боевиков на заводе «Азот» являются взаимосвязанными процессами. Скорее всего, они завершатся одновременно.