Силы Донбасса освободили и установили контроль над Лиманом

Силы республик Донбасса освободили населенный пункт Лиман и установили над ним полный контроль. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — сказано в Telegram-канале штаба.

Чуть ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович также давал информацию, что ВСУ ушли из этого населенного пункта. При этом он отметил, что у российских сил повысился уровень оперативного управления и умений.

Красный Лиман является крупным железнодорожным узлом, который входит в Краматорскую агломерацию. Штаб теробороны 25 мая сообщал, что силы республик смогли освободить 219 населенных пунктов.