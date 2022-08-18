Силы ДНР взяли под контроль шахту «Бутовка» под Авдеевкой

Бойцы Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии взяли под контроль вентиляционный ствол шахты «Бутовка» в районе Авдеевки. Эту территорию украинские боевики использовали для обстрела и пункта наблюдения. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир гаубичной батареи Первой Славянской бригады с позывным Медведь.

Он подчеркнул, что бойцы планомерно выполняют задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и занимаются прикрытием наступающих войск.

«Нашими силами взят вентиляционный ствол шахты «Бутовка». Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», — заявил командир.

Он добавил, что в ходе наступления бригада вышла на боевую машину пехоты ВСУ. Из-за этого бойцы запросили поддержку артиллерии.

«Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП», — подчеркнул командир.

Расположенный к северу от Донецка город Авдеевка занят украинскими боевиками. Такое расположение позволяет им вести обстрелы северных районов Донецка, Ясиноватой и южных окраин Горловки.