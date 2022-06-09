Силы ДНР уничтожили до 50 националистов за сутки

За прошедшие сутки Народная милиция Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными уничтожила до 50 националистов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Также военные НМ ДНР уничтожили два бронетранспортера, один танк и два автомобиля для подвоза боеприпасов. Помимо этого, ВС РФ подавили пять огневых точек националистов в районах населенных пунктов Пески и Авдеевка.

Формирования ВСУ за прошедшие сутки выпустили больше трехсот снарядов и мин из артиллерийских систем калибром 122 и 155 миллиметров по 14 населенным пунктам республики. Погиб один мирный житель, еще 11 человек пострадали.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что союзные войска приступили к боям за Славянск, написало РИА ФАН.