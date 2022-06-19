Силы ДНР уничтожили более 30 украинских националистов за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки. Среди уничтоженной военной техники ВСУ — три установки БМ-21 «Град», один беспилотник «Фурия» и два бронированных автомобиля.

Кроме того, подавлены четыре огневые точки в районе Авдеевки и Орловки.

По данным Народной милиции ДНР, 18 июня противник выпустил по территории республики более 470 снарядов из «Града», танка и ствольной артиллерии. Под огонь попали 10 населенных пунктов. Погибли пять мирных жителей, еще 24 ранены. Среди пострадавших — двое детей семи и 15 лет. В ДНР повреждено 36 жилых домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

ВСУ 18 июня активно обстреливали центральный Ворошиловский район Донецка. Из-за обстрелов почти 28 тысяч жителей Донецкой Народной Республики лишились энергоснабжения.

Обстрелы территории республики со стороны Украины продолжились и 19 июня. На данный момент под удар попали Пантелеймоновка, Михайловка и Озеряновка.