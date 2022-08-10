Силы ДНР рассказали о проблемах ВСУ с поставкой снарядов

У украинских боевиков в Авдеевском укрепрайоне явная нехватка снарядов. Об этом РИА «Новости» рассказали артиллеристы расчета РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.

«В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты), скорее всего, у них проблемы идут с поставками. Если дня два-три назад они применяли 15–20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5–10. Скорее всего, они находятся в полукольце и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось», — рассказал боец бригады.

Он также отметил, что украинские боевики на разных направлениях применяют одни и те же тактики, это значит что хоть командиры там везде разные, а «учителя» у всех были одни и те же.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ продолжают атаковать места содержания украинских пленных. По его словам, силовики делают все, чтобы не допустить подобные атаки.