Силы ДНР приступили к зачистке восточной части Северска

ВСУ сопротивляются силам ДНР в Северске. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он.

Также Безсонов сообщил, что артиллерийские подразделения вооруженных сил республики «отрабатывают по зеленке» по периметру Северска.

Союзные силы зашли в городскую черту Северска 13 июля. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Его слова процитировал RT.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили ВСУ бежать в разные направления», — поделился Киселев.

Тогда он предполагал, что город будет освобожден за пару дней. Однако сегодня, 15 июля, Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.