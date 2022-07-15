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    15 июля 2022, 09:18

    Силы ДНР приступили к зачистке восточной части Северска

    Замглавы Мининформации ДНР Безсонов заявил о начале зачистки Северска от ВСУ

    Александр Иванов

    ВСУ сопротивляются силам ДНР в Северске. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

    Силы ДНР приступили к зачистке восточной части Северска

    «Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он.

    Также Безсонов сообщил, что артиллерийские подразделения вооруженных сил республики «отрабатывают по зеленке» по периметру Северска.

    Союзные силы зашли в городскую черту Северска 13 июля. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Его слова процитировал RT.

    «Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили ВСУ бежать в разные направления», — поделился Киселев.

    Тогда он предполагал, что город будет освобожден за пару дней. Однако сегодня, 15 июля, Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.