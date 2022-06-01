Силы ДНР лишили Авдеевский гарнизон ВСУ одного из путей снабжения

Силы Донецкой Народной Республики стали контролировать участок трассы Донецк — Авдеевка — Константиновка. Таким образом Авдеевский гарнизон ВСУ оказался отрезан от одного из путей снабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Силы НМ (Народной милиции — прим. ред.) ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Донецкое агентство новостей разъяснило, что речь идет о трассе Донецк — Авдеевка — Константиновка. Украинская армия использовали этот путь для ротации и снабжения.

Также в Народной милиции ДНР сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовка Вторая. Представители ведомства отметили, что силы Донецкой Народной Республики забирают себе оставленные отступившими украинскими военными боеприпасы.